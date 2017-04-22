Фото и видео: для задержания превысившего скорость мотоциклиста полиции пришлось пойти на крайние меры

В пятницу, 21 апреля, в 23.29 на перекрестке улицы Вана-Куули и Нарвского шоссе произошло ДТП. 22-летний водитель мотоцикла BMW проигнорировал требование полиции остановиться, поэтому преследовавшему его автомобилю стражей порядка Volkswagen Transporter, которым управлял 25-летний мужчина, пришлось врезаться сзади в мотоцикл, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В результате столкновения мотоцикл завалился на правый бок и находившиеся на нем водитель и пассажир упали на землю. Водителя мотоцикла и 22-летнюю пассажирку доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Согласно данным Postimees, водителем мотоцикла был эстонец, а пассажирка - литовка. Мотоциклист ездил по городу с превышением скорости и проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться. От Певческого поля нарушитель направился в сторону Телебашни, а затем он оказался на Нарвском шоссе.

Длившаяся около 15 минут погоня закончилась на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули.