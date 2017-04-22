Фото: автомобиль снес фонарный столб, врезался в стену дома и загорелся

По словам хозяина дома, он проснулся от сильного хлопка, а когда подошел к окну, то увидел языки пламени, которые поднимались до второго этажа. Мужчине удалось сбить основное пламя с помощью порошкового огнетушителя, а чуть позже прибыли спасатели.

По словам полиции, двигавшийся по улице Толли Mercedes-Benz в правом повороте вылетел с дороги. Автомобиль снес дорожный знак, фонарный столб, дерево, а также ограду частного дома. В результате столкновения с фундаментом дома у автомобиля отвалился мотор. Дорожный знак оказался в 75 метрах от места, где он стоял.

По предварительным данным, автомобилем управлял 25-летний Кевин, которого доставили в Ярваскую больницу. В машине также были два пассажира, которые скрылись с месте происшествия, но позже полиции удалось их отыскать.

Находившиеся в доме люди в инциденте не пострадали.