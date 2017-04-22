Карта: с сегодняшнего дня закрывается для движения улица в центре Таллинна

Объезд предусмотрен по улице Лийвалайа и Тартускому шоссе, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Для предотвращения возможных пробок водителей просят на время ремонта улицы Одра пользоваться для объезда другими маршрутами и руководствоваться временными дорожными знаками.

В связи с ремонтом с 24 апреля по 15 июня будет закрыта остановка "Буссияам" в направлении из города. Автобусы линии номер 54 на время ремонта будут останавливаться на остановке "Буссияам" для линий 2, 15 и 39 на Тартуском шоссе.

В ходе ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка. Стоимость работ составит 179 900 евро.