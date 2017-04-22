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Смотрите фото: яркий экзотический дом со множеством деталей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Часто интерьер делают не стиль и не цвет, а разнообразные детали - статуэтки, картины, милые мелочи. К их подбору нужно подходить с особенной тщательностью.

Художники Трейси и Франсуа живут и работают в столице Южной Африки. Так как люди они творческие, они экспериментируют не только в своей професиональной деятельности, но и постоянно жаждут перемен в доме, в котором живут.

Фото: pufikhomes.com

На первый взгляд, тут все выполненно в одном стиле и цветовой гамме.  Но интерьер просто переполнен неожиданными деталями. Декор хозяева приобретают на блошиных рынках.

Фото: pufikhomes.com

Некоторые картины, изначально предназначенные на продажу, было решено оставить, так как они прекрасно дополняют оформление дома. Например, портрет любимого всей семьей  бульдога Трумена. Надо сказать, что атмосфера в доме немного сказочная!

Фото: pufikhomes.com

Все фотографии замечательного дома смотрите ЗДЕСЬ.

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