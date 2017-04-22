Смотрите фото: яркий экзотический дом со множеством деталей

Часто интерьер делают не стиль и не цвет, а разнообразные детали - статуэтки, картины, милые мелочи. К их подбору нужно подходить с особенной тщательностью.
Художники Трейси и Франсуа живут и работают в столице Южной Африки. Так как люди они творческие, они экспериментируют не только в своей професиональной деятельности, но и постоянно жаждут перемен в доме, в котором живут.
Фото: pufikhomes.com
На первый взгляд, тут все выполненно в одном стиле и цветовой гамме. Но интерьер просто переполнен неожиданными деталями. Декор хозяева приобретают на блошиных рынках.
Фото: pufikhomes.com
Некоторые картины, изначально предназначенные на продажу, было решено оставить, так как они прекрасно дополняют оформление дома. Например, портрет любимого всей семьей бульдога Трумена. Надо сказать, что атмосфера в доме немного сказочная!
Фото: pufikhomes.com
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