Смотрите фото: яркий экзотический дом со множеством деталей

Художники Трейси и Франсуа живут и работают в столице Южной Африки. Так как люди они творческие, они экспериментируют не только в своей професиональной деятельности, но и постоянно жаждут перемен в доме, в котором живут.

Фото: pufikhomes.com

На первый взгляд, тут все выполненно в одном стиле и цветовой гамме. Но интерьер просто переполнен неожиданными деталями. Декор хозяева приобретают на блошиных рынках.

Фото: pufikhomes.com

Некоторые картины, изначально предназначенные на продажу, было решено оставить, так как они прекрасно дополняют оформление дома. Например, портрет любимого всей семьей бульдога Трумена. Надо сказать, что атмосфера в доме немного сказочная!

Фото: pufikhomes.com

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