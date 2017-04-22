CNN сообщила о попытках российских агентов в США повлиять на штаб Трампа

По данным CNN, информация о попытках российских агентов воздействовать на окружение Трампа появилась у ФБР летом прошлого года. Целью было внедрение в предвыборный штаб кандидата-республиканца, который по итогам одной из самых напряженных кампаний опередил Хиллари Клинтон.

Одним из людей, на которых пробовали повлиять российские представители, телекомпания называет экс-помощника Трампа Картера Пейджа. Источники телекомпании допускают, что сам Пейдж не подозревал, кто именно и зачем его пытается использовать. В ФБР полагают, что Пейдж не был единственным. При этом точное число членов команды Трампа, контактировавших с сотрудниками российских спецслужб, пока неизвестно.

CNN полагает, что эта информация "дополняет прорисовывающуюся картину того, что россияне пытались влиять на предвыборную кампанию в США 2016 года не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и за счет внедрения в узкий круг наиболее приближенных к Трампу лиц".

Пейдж в конце марта в интервью Bloomberg указывал , что имеет многочисленные деловые связи с Россией, например владеет акциями "Газпрома". Связи с российскими спецслужбами он отрицал.

19 апреля газета The New York Times информировала, что ФБР начало более интенсивно проводить расследование относительно утверждений о наличии связей между Россией и Дональдом Трампом после поездки Пейджа в Москву. По оценке издания, "из путешествия в Россию Пейджа, некогда малоизвестного, выросло широкомасштабное расследование, параллельно с которым теперь проводят два разбирательства в конгрессе". Во время поездки в Москву в июле 2016 года выступил в Российской школе экономики, раскритиковав политику санкций в отношении России.

Другая крупная газета - Washington Post - утверждала, что летом прошлого года ФБР получило разрешение суда на прослушку телефонных переговоров Пейджа, который тогда работал в штабе Трампа. Пейдж назвал такую информацию тревожной, заявив, что это подтверждает его подозрения насчет "неправомерной и политически мотивированной слежки" в его отношении со стороны властей.