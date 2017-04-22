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Советы специалистов: какие товары из IKEA заслуживают беспрекословного доверия

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Хотя в Эстонии еще нет магазина этой сети, жители нашей страны часто делают покупки в IKEA, находясь в Швеции или Финляндии. Как выбрать вещь, которая будет служить долго?

Если хочется обставить дом стильно, но бюджет ограничен, на помощь приходит IKEA. Товарами из нее пользуются не только обычные покупатели, но и профессиональные дизайнеры. У них есть свои предпочтения. Портал Kodu цитирует издание Fox News, которое собрало советы и рекомендации профессионалов.

1. Кровать серии МALM

Фото: IKEA

На первый вгляд в этой кровати не ничего особенного, кроме цены и возможности устроить под ней склад. Дизайнеры советуют покрыть кровать красивым покрывалом, положить много эффектных подушек, одним словом, отвлечь внимание от дешевого ламината. Может получиться неплохо.

2. Книжная полка Billy

Фото: IKEA

Это одна из популярнейших вещей IKEA, дешевая и универсальная: подойдет для книг в гостиной, для игрушек в детской, для докуметов в кабинете и для хозяйственных мелочей и инструментов в кладовой.

3. Комод серии МALM

Фото: IKEA

Этот комод дизайнеры и домашние умельцы очень любят декорировать. Так, затратив немного средств и времени, можно превратить этот комод в предмет дизайнерской мебели.

4. Гардероб РAX

Фото: IKEA

Если нужно решить проблему платяного шкафа, PAX - отличный выбор. Он дешев,удобен и уместен в любом жилище.

5. Шкаф ВESTÅ

Фото: IKEA

Эти шкафы легко и просто поддаются переделке. Их можно оставить на ножках, а можно поставить прямо на пол. Простой и строгий дизайн, много разных цветов, отличное качество.

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