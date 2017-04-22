Советы специалистов: какие товары из IKEA заслуживают беспрекословного доверия

Если хочется обставить дом стильно, но бюджет ограничен, на помощь приходит IKEA. Товарами из нее пользуются не только обычные покупатели, но и профессиональные дизайнеры. У них есть свои предпочтения. Портал Kodu цитирует издание Fox News, которое собрало советы и рекомендации профессионалов.

1. Кровать серии МALM

Фото: IKEA

На первый вгляд в этой кровати не ничего особенного, кроме цены и возможности устроить под ней склад. Дизайнеры советуют покрыть кровать красивым покрывалом, положить много эффектных подушек, одним словом, отвлечь внимание от дешевого ламината. Может получиться неплохо.

2. Книжная полка Billy

Фото: IKEA

Это одна из популярнейших вещей IKEA, дешевая и универсальная: подойдет для книг в гостиной, для игрушек в детской, для докуметов в кабинете и для хозяйственных мелочей и инструментов в кладовой.

3. Комод серии МALM

Фото: IKEA

Этот комод дизайнеры и домашние умельцы очень любят декорировать. Так, затратив немного средств и времени, можно превратить этот комод в предмет дизайнерской мебели.

4. Гардероб РAX

Фото: IKEA

Если нужно решить проблему платяного шкафа, PAX - отличный выбор. Он дешев,удобен и уместен в любом жилище.

5. Шкаф ВESTÅ

Фото: IKEA

Эти шкафы легко и просто поддаются переделке. Их можно оставить на ножках, а можно поставить прямо на пол. Простой и строгий дизайн, много разных цветов, отличное качество.