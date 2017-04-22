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"Газпром" решил частично снести и перестроить стадион "Зенит-Арена"

Sports.ee
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Газон новой арены «Зенита» кто-то уже испортил колесной техникой. | ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Топ-менеджмент российской транснациональной энергетической корпорации "Газпром" решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора на новом стадионе на Крестовском острове. Все некачественные постройки на "Зенит-Арене" будут снесены и возведены заново, сообщает "Фонтанка". 22 апреля на стадионе пройдет первый матч.

По данным питерского издания, под снос попадут президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет "Газпром", а выполнять работы - основной подрядчик, "Метрострой".

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла, что многие работы на стадионе выполнены некачественно, и для устранения недочетов потребуется заключение многих госконтрактов.

Первая игра на арене "Санкт-Петербург" пройдет 22 апреля: сегодня "Зенит" примет "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России.

Напомним, "Зенит-Арену" начали возводить в 2007 году и планировали завершить еще в 2009 году. Но затем сроки сдачи стадиона неоднократно отодвигались. За эти годы его смета выросла почти в семь раз - с 6,7 до 42 млрд рублей. С августа новым генеральным подрядчиком стройки назначено ОАО "Метрострой", которое контролируется Смольным. Прежний подрядчик подал несколько исков к властям города.

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