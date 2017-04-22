Пять эстонских дизайнерских брендов, на которые стоит обратить внимание

На выставке-ярмарке Interjöör 2017 экспонируют свои произведения местные дизайнерские фирмы, которые делают по-настоящему интересные вещи. Kodu выбрал пять названий.
Pesuliisu
Фото: Pesuliisu
Продукция Pesuliisu предназначена для тех, кому не нравятся металлические сушилки для белья, которые продаются в супермаркетах. Эти сушилки изготовлены из дерева и зсовсем не занимают место в комнате.
KrootLight
Фото: KrootLight
Эти светильники произведены из уже использованных ранее материалов, будь то металл или дерево. Если вы точно знаете, как должна выглядеть лампа вашей мечты, закажите ее в КrootLight. Она будет единственной в своем роде.
ConcTex Tile
Фото: ConcTex Tile
Влагоустойчивое покрытие из текстиля для пола и стен. Рисунок покрытия можно выбрать самостоятельно. Отличный вариант для тех, кто не нашел ничего привлекательного в магазине кафельной плитки.
GrestiBed
/ GrestiBed
Детские кровати от GrestiBed с цветными подушками в виде валиков отличаются безопасностью, удобством и красивым дизайном. Когда ребенок вырастет из такой кровати, ее просто нужно переставить в другую комнату и использовать как диван.
Unepesa
Фото: Unepesa
Эффектная мебель для спальни в рустикальном стиле из бывшего в употреблении натурального дерева.
Выставка интерьера Interjöör 2017 в павильонах Эстонских выставок открыта до 23 апреля.