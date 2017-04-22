Пять эстонских дизайнерских брендов, на которые стоит обратить внимание

Pesuliisu

Фото: Pesuliisu

Продукция Pesuliisu предназначена для тех, кому не нравятся металлические сушилки для белья, которые продаются в супермаркетах. Эти сушилки изготовлены из дерева и зсовсем не занимают место в комнате.

KrootLight

Фото: KrootLight

Эти светильники произведены из уже использованных ранее материалов, будь то металл или дерево. Если вы точно знаете, как должна выглядеть лампа вашей мечты, закажите ее в КrootLight. Она будет единственной в своем роде.

ConcTex Tile

Фото: ConcTex Tile

Влагоустойчивое покрытие из текстиля для пола и стен. Рисунок покрытия можно выбрать самостоятельно. Отличный вариант для тех, кто не нашел ничего привлекательного в магазине кафельной плитки.

GrestiBed

/ GrestiBed

Детские кровати от GrestiBed с цветными подушками в виде валиков отличаются безопасностью, удобством и красивым дизайном. Когда ребенок вырастет из такой кровати, ее просто нужно переставить в другую комнату и использовать как диван.

Unepesa

Фото: Unepesa

Эффектная мебель для спальни в рустикальном стиле из бывшего в употреблении натурального дерева.

Выставка интерьера Interjöör 2017 в павильонах Эстонских выставок открыта до 23 апреля.