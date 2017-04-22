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Златан Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы колена

Sports.ee
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ФОТО: Matt McNulty/Sportimage/PA Images/Scanpix

Травма футболиста английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича может стать причиной завершения знаменитым спортсменом профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Record.

Портал утверждает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что швед травмировал крестообразные связки, а восстановление 35-летнего нападающего составит около девяти месяцев, из-за чего он может завершить карьеру.

Контракт Ибрагимовича с "МЮ" завершится по окончании сезона-2016/17. Ранее он планировал остаться в Манчестере еще на один сезон.

Напомним, что в четверг в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" после борьбы за верховой мяч Златан неудачно приземлился на правую ногу, в результате чего коленный сустав вывернулся в обратную сторону. Инцидент, после которого швед покинул поле, произошел на 90-й минуте встречи.

Ибрагимович выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2016 года. В составе "МЮ" он провел 46 матчей и забил 28 мячей, успев стать обладателем Суперкубка Англии и Кубка футбольной лиги.

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