Златан Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы колена

Портал утверждает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что швед травмировал крестообразные связки, а восстановление 35-летнего нападающего составит около девяти месяцев, из-за чего он может завершить карьеру.

Контракт Ибрагимовича с "МЮ" завершится по окончании сезона-2016/17. Ранее он планировал остаться в Манчестере еще на один сезон.

Напомним, что в четверг в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" после борьбы за верховой мяч Златан неудачно приземлился на правую ногу, в результате чего коленный сустав вывернулся в обратную сторону. Инцидент, после которого швед покинул поле, произошел на 90-й минуте встречи.

Ибрагимович выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2016 года. В составе "МЮ" он провел 46 матчей и забил 28 мячей, успев стать обладателем Суперкубка Англии и Кубка футбольной лиги.