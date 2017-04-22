СМИ: истребители НАТО за год поднимались около 780 раз из-за самолетов России
22 апреля 2017 г., 11:41
Истребители Североатлантического альянса в 2016 году поднимались по тревоге со своих баз в Европе для идентификации и наблюдения за самолетами России около 780 раз. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя авиабазы НАТО Рамштайн, передает ТАСС.
В общей сложности истребители НАТО в Европе взлетали 870 раз, из которых 90 случаев были связаны с действиями не российских самолетов.
Также сообщается, что в 2015 году истребители НАТО в Европе поднимались по тревоге 410 раз.