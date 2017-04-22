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СМИ: истребители НАТО за год поднимались около 780 раз из-за самолетов России

Rus.Postimees.ee
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Истребитель Eurofighter Typhoon. | ФОТО: Jaanus Lensment

Истребители Североатлантического альянса в 2016 году поднимались по тревоге со своих баз в Европе для идентификации и наблюдения за самолетами России около 780 раз. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя авиабазы НАТО Рамштайн, передает ТАСС.

В общей сложности истребители НАТО в Европе взлетали 870 раз, из которых 90 случаев были связаны с действиями не российских самолетов.

Также сообщается, что в 2015 году истребители НАТО в Европе поднимались по тревоге 410 раз.

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