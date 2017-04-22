Фото и видео: удивительные прогулки на лодках по ночному карьеру Румму

К днищу каждой лодки прикреплены светодиодные лампы, которые отлично освещают подводный мир карьера Румму.

Во время прогулок людей знакомят с историей появления карьера, на котором работали заключенные находившейся поблизости тюрьму "Мурру".

Поскольку в месте нахождения карьера было множество подземных источников, лишнюю воду постоянно откачивали с помощью специальных насосов. В 90-х работа насосов была остановлена, а поскольку вода стала прибывать быстрее ожидаемого, карьер оказался затопленным. Последние строительные машины были подняты со дна карьера только в прошлом году.

/ Sander Ilvest

/ Sander Ilvest

/ Sander Ilvest