Фото и видео: удивительные прогулки на лодках по ночному карьеру Румму
22 апреля 2017 г., 12:26
На закрытой территории карьера Румму в вечернее время можно принять участие в необычных прогулках на лодках.
К днищу каждой лодки прикреплены светодиодные лампы, которые отлично освещают подводный мир карьера Румму.
Во время прогулок людей знакомят с историей появления карьера, на котором работали заключенные находившейся поблизости тюрьму "Мурру".
Поскольку в месте нахождения карьера было множество подземных источников, лишнюю воду постоянно откачивали с помощью специальных насосов. В 90-х работа насосов была остановлена, а поскольку вода стала прибывать быстрее ожидаемого, карьер оказался затопленным. Последние строительные машины были подняты со дна карьера только в прошлом году.
/ Sander Ilvest
/ Sander Ilvest
/ Sander Ilvest
/ Sander Ilvest