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Фото и видео: удивительные прогулки на лодках по ночному карьеру Румму

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

На закрытой территории карьера Румму в вечернее время можно принять участие в необычных прогулках на лодках.

К днищу каждой лодки прикреплены светодиодные лампы, которые отлично освещают подводный мир карьера Румму.

Во время прогулок людей знакомят с историей появления карьера, на котором работали заключенные находившейся поблизости тюрьму "Мурру".

Поскольку в месте нахождения карьера было множество подземных источников, лишнюю воду постоянно откачивали с помощью специальных насосов. В 90-х работа насосов была остановлена, а поскольку вода стала прибывать быстрее ожидаемого, карьер оказался затопленным. Последние строительные машины были подняты со дна карьера только в прошлом году.

/ Sander Ilvest

/ Sander Ilvest

/ Sander Ilvest

/ Sander Ilvest

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