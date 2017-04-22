Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Трегедия: знаменитый велогонщик погиб во время тренировки

1
Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Sergey Ponomarev/Scanpix

Итальянский велогонщик казахстанской команды "Астана" Микеле Скарпони в субботу погиб в результате ДТП во время утренней тренировки в итальянском Филоттрано. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 37-летнего велогонщика на перекрестке сбил грузовик.

Медики прибили к месту происшествия через две минуты, но спортсмен в результате лобового столкновения погиб мгновенно.

Итальянец из-за травмы Фабиана Ару должен был стать капитаном "Астаны" на престижной многодневке "Джиро д'Италия", старт которой намечен на 5 мая.

Микеле Скарпони был объявлен победителем "Джиро д'Италия" 2011 года после того, как испанец Альберт Контадор был дисквалифицирован за допинг. Он также выигрывал известные многодневки "Тиррено-Адриатико", "Вуэльта Каталонии" и "Джиро дель Трентино".

Контракт с "Астаной" гонщик подписал в 2014 году.

Наверх