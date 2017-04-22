Трегедия: знаменитый велогонщик погиб во время тренировки

Итальянский велогонщик казахстанской команды "Астана" Микеле Скарпони в субботу погиб в результате ДТП во время утренней тренировки в итальянском Филоттрано. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 37-летнего велогонщика на перекрестке сбил грузовик.
Медики прибили к месту происшествия через две минуты, но спортсмен в результате лобового столкновения погиб мгновенно.
Итальянец из-за травмы Фабиана Ару должен был стать капитаном "Астаны" на престижной многодневке "Джиро д'Италия", старт которой намечен на 5 мая.
Микеле Скарпони был объявлен победителем "Джиро д'Италия" 2011 года после того, как испанец Альберт Контадор был дисквалифицирован за допинг. Он также выигрывал известные многодневки "Тиррено-Адриатико", "Вуэльта Каталонии" и "Джиро дель Трентино".
Контракт с "Астаной" гонщик подписал в 2014 году.
Travolto da un furgone mentre si allenava. Stentiamo ancora a crederci.— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 22 апреля 2017 г.
Addio, Michele #Scarponi https://t.co/xH04R1gTUn pic.twitter.com/83BzxvhZP3