Трегедия: знаменитый велогонщик погиб во время тренировки

Медики прибили к месту происшествия через две минуты, но спортсмен в результате лобового столкновения погиб мгновенно.

Итальянец из-за травмы Фабиана Ару должен был стать капитаном "Астаны" на престижной многодневке "Джиро д'Италия", старт которой намечен на 5 мая.

Микеле Скарпони был объявлен победителем "Джиро д'Италия" 2011 года после того, как испанец Альберт Контадор был дисквалифицирован за допинг. Он также выигрывал известные многодневки "Тиррено-Адриатико", "Вуэльта Каталонии" и "Джиро дель Трентино".

Контракт с "Астаной" гонщик подписал в 2014 году.