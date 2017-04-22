«Русская Премия» объявила лауреатов по итогам 2016 года

В него вошли девять писателей и поэтов из шести стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Киргизии, Португалии и США.

На «Русскую Премию» двенадцатого сезона было подано 525 заявок из сорока одной страны мира. Из них к участию в конкурсе было зарегистрировано 388 заявок. На специальный приз Оргкомитета и жюри конкурса «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» претендовали десять человек.

Традиционно в пятёрку лидеров по количеству поданных заявок вошли Украина, Казахстан, Белоруссия, Германия и Израиль. По сравнению с прошлым годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами, заняв соответственно второе и третье место. Самыми отдаленными уголками мира, где живут русскоязычные писатели, в этом сезоне оказались Бразилия, Чили и Таиланд. Заявки из Бразилии и Чили были поданы впервые.

Лауреаты «Русской Премии» 2016 года:

Номинация «Поэзия»:

1 место: Геннадий Русаков (США) за книгу стихов «Дни» (издательство «Воймега»)

2 место: Сергей Соловьёв (Германия) за сборник стихотворений «Её имена» (издательство «НЛО»)

3 место: Олег Юрьев (Германия) за сборник «Стихи и хоры последнего времени» (издательство «НЛО»).

Номинация «Малая проза»:

1 место: Татьяна Дагович (Германия) за рукопись повести «Продолжая движение поездов»

2 место: Лея Любомирская (Португалия) за сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные» (издательство «Астрель – СПб»)

3 место: Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак (Белоруссия) за повесть «Открытый финал» (издательство «Время»).

Номинация «Крупная проза»:

1 место: Михаил Гиголашвили (Германия) за роман «Тайный год» (издательство «АСТ – Редакция Елены Шубиной»

2 место: Ширин Шафиева (Азербайджан) за рукопись романа «Сальса и Веретено»

3 место: Владимир Лидский (Киргизия) за книгу «Сказки нашей крови. Метароман» (издательская группа «РИПОЛ Классик»).

Специальный приз и диплом «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» присужден Михаилу Земскову (Казахстан) за руководство Открытой литературной школой в Алма-Ате. Номинатор – Леонид Бахнов, литературный критик, член Союза писателей Москвы, редколлегии журнала «Дружба народов».