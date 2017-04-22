Основатели Mossack Fonseca отпущены под залог в 1 млн долларов

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca, стоящей за "панамскими досье", - гражданин Германии Юрген Моссак и его коллега, гражданин Панамы Рамон Фонсека в пятницу, 21 апреля, отпущены под залог, общий размер которого для обоих подследственных составил 1 млн долларов. Соответствующее постановление вынес суд в Панаме, передает агентство Reuters.

По словам адвоката арестованных Гильермины Макдональд, суд счел, что те не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. Еще один юрист, работавший на фирму, Эдисон Теано, остается под стражей.

Моссак и Фонсека были арестованы 11 февраля по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Сооснователей фирмы подозревают в открытии офшорных счетов, через которые бразильская инженерная компания Odebrecht перечислила почти 800 млн долларов на взятки государственным чиновникам и политическим партиям. Расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Журналистские расследования

Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым "панамским досье", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире.

Документы вызвали большой резонанс во многих странах. В частности, в разделе о РФ сообщалось, что окружение российского президента Владимира Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга главы российского государства.