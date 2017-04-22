В Таллинне покажут долгожданную "Гофманиаду"

Таллиннским зрителям фильм представит автор, режиссер Станислав Соколов, а также продюсер Анастасия Лунькова. Они познакомят таллиннских зрителей с фильмом, проиллюстрируют свой рассказ выставкой в фойе кинотеатра и ответят на вопросы.

"Гофманиада" объединяет лучшие достижения традиционной кукольной анимации и компьютерной графики. В фильме участвует более 150 кукол, причем некоторые из них появляются на экране лишь эпизодически. Работа над фильмом продолжалась десять лет.

Полнометражная анимационная "Гофманиада" - масштабная и ожидаемая работа, поставленная по мотивам сказок Гофмана "Крошка Цахес", "Золотой горшок" и "Песочный человек". Главным героем является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его обыденной жизни в качестве государственного служащего. Основой для сценария, наряду со сказками, стали письма и дневники Гофмана.

Работа по созданию мультфильма началась в 2001 году. Инициатором проекта выступил руководивший "Союзмультфильмом" Акоп Киракосян, который пригласил в проект Михаила Шемякина, — страстного почитателя Гофмана, — который, в свою очередь, с энтузиазмом воспринял идею экранизировать любимые произведения в виде мультипликационного фильма.

Художник и скульптор Михаил Шемякин родился в Москве в 1943 году. После изгнания из СССР в 1971 году поселился во Франции, а затем, спустя десять лет, переехал в США. В 2007 году вернулся во Францию. Первая выставка его работ в посткоммунистической России прошла в 1989 году.

Когда "Союзмультфильм" предложил Шемякину проект "Гофманиады", художник разработал концепцию фильма как главный художник-постановщик, создатель кукол, бутафории и декораций. Как отмечается в пресс-релизе «Союзмультфильма», это крупнейший проект студии после распада Советского Союза.

В фойе таллиннского кинотеатра Artis с 29 апреля по 1 мая будет открыта блиц-выставка эскизов, кукол и декораций, созданных Михаилом Шемякиным для фильма "Гофманиада".