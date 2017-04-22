Полиция разыскивает ушедшую из дома 68-летнюю женщину
22 апреля 2017 г., 13:05
Полиция просит помощи в поисках 68-летней Эве, которой может понадобиться помощь в связи с состоянием ее здоровья.
Согласно имеющейся у полиции информации, сегодня утром женщина ушла из своего дома в Таллинне на улице Нурма. Поскольку Эве не взяла с собой мобильный телефон, установить место ее нахождения невозможно.
Близкие пропавшей Эве затруднились сказать, куда могла направиться женщина.
Предполагается, что она может находиться в районе троп здоровья в Нымме.
Приметы Эве: рост 160 см, рыжие волосы.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения изображенной на фотографии женщины, позвонить по телефону 112.