Композитор Владимир Игнатов: я – абсолютный консерватор

«Меняется, потому что надоедает или теряет привлекательность, только то, что не очень ценно. Серьезное и прекрасное не меняется никогда», – уверен живущий и рабоающий в Эстонии композитор.
28 апреля дни известный композитор, пианист, педагог и художественный руководитель Русского филармонического общества Эстонии Владимир Игнатов отмечает свой юбилей. Накануне мы встретились с виновником торжества, чтобы задать ему несколько вопросов.
– Владимир Федорович, прежде всего позвольте присоединиться ко всем поздравлениям, звучащим в ваш адрес в эти дни...
– Спасибо.
– Есть такая формула: не я выбрал дело – дело выбрало меня. К вам это имеет какое-то отношение?
– Нельзя не согласиться с тем, что дело выбирает человека. И не только дело, но и судьба вообще.
– Может, в вашем случае музыка оказалась просто расторопнее других?
– Наверное, могло случиться и иначе. Как все нормальные люди, я в школе строил планы на будущее, вернее, планы строил не я, а мои учителя: учился я неплохо, и они считали меня способным проявиться во многом. И когда я сказал, что пойду в музыкальное училище, меня дружно сочли за ненормального.
– За многие годы вы завоевали репутацию чрезвычайно серьезного музыканта и педагога. Как вы относитесь к современной молодёжной музыке?
– А что это такое?
– То есть для вас подобной музыки не существует?
– Нет, не существует. Получается, есть музыка молодежная и не молодежная? Так не бывает. Музыка или есть, или нет.
– Но ведь есть же тысячи молодых людей, которые фанатично обожают своих кумиров и, подняв зажженные зажигалки, раскачиваются перед сценой, внимая вовсе не одной из ста трех симфоний Гайдна...
– Ста двадцати... Ну как мне к этому относиться? Тоже самое происходит и на футбольных матчах, и во время революций, когда чаще всего слышалось: кто не с нами, тот против нас. Но ведь кроме эмоций надо еще и что-то узнавать, познавать. Да и вообще познания еще никогда и никому не мешали, так?
– Следуя вашей логике, наверное, неплохо было бы знать, что интересно молодежи?
– Я знаю, под что молодые прыгают и зажигают. Попробуйте этого не узнать, когда то, что именуется молодежной музыкой, преследует вас буквально везде. В свою очередь, это рождает ощущение, что такая музыка неважна, что она не имеет отношения к сердечному, личному. Музыка для развлечения мне неинтересна. Думаю, найдется немало людей, которые считают, что развлечение – не самое важное в жизни. Не зря же родилась однажды присказка: делу время – потехе час. Отведенное судьбой время стоит посвятить главному, а на потеху и часа хватит.
– Тогда давайте о важном. В прошлом году Русское филармоническое общество в Эстонии, у истоков которого вместе с вами стояли Александр Некрасов, Людмила Градова, Виктор Ланберг, отмечало свое двадцатилетие. Что изначально объединило достаточно разных людей?
– Музыка, что же еще? Музыке преданы многие, разве что наш устав предполагает еще высшее музыкальное образование. А оно – залог того, что мы всегда имеем дело с профессионалами, за плечами которых – годы учебы, подготовки. И если творческий человек по той или иной причине не имеет возможностей выйти на серьезную сцену, Филармоническое общество приходит на помощь, решает какие-то организационные вопросы. Но все это в том случае, когда есть не только желание выступить, но и основание для этого.
– Скучать вам некогда: вы успешный концертирующий музыкант, играющий не только в Эстонии, но и за рубежом. Вы занимаетесь композицией и преподаете. Увлекаетесь ко всему прочему еще и шахматами. Зачем при таком достаточно плотном графике вам еще и дополнительная нагрузка?
– Во-первых, было время, когда я и сам нуждался в подобной поддержке. Теперь в ней нуждается кто-то еще, кто предан музыке, кому надо помочь реализоваться. Таких людей, кстати, немало, и они, получая возможность выйти на сцену, получают и еще и свой шанс. Музыкальные судьбы складываются по-разному, инструменталисты начинают раньше, серьезные вокалисты достаточно поздно...
– Что кажется вам особенно важным в минувших двадцати годах Русского филармонического общества?
– Во-первых, нас, по-прежнему объединяет не только человеческая привязанность, но и, полагаю, хороший вкус. У нас нет особых разночтений в понимании, что такое хорошая музыка и для чего она нужна. Мне важна наша сплоченность, но вообще-то я абсолютный консерватор и считаю, что изменениям в жизни не подвластно только прекрасное. А меняется, потому что надоедает или теряет привлекательность, только то, что не очень ценно. Серьезное и прекрасное не меняется никогда.
– Чтобы возглавлять Филармоническое общество, мало быть только музыкантом, наверняка требуются и еще и качества организатора, менеджера, как теперь модно говорить...
– Этими качествами, честно говоря, я, видимо, обделен, но, мне кажется, иногда могу убедить кого-то из тех, от кого зависит наше благополучие, что содействие нам необходимо по таким-то причинам...
– Вы имеете в виду власть, спонсоров?
– Именно так. Во всяком случае, городские власти эти двадцать лет нам помогали всегда.
– Какими событиями будет отмечен юбилей для ваших поклонников?
– На 29 апреля Центре русской культуры намечен мой вечер, он не будет торжественным – просто вечер, скажем так. На нем я предложу послушать свои сочинения последних лет, написанные в разных жанрах. Будет кусочек для кларнета, будет скерцо с флейтой, будет фортепианный ансамбль, я рискну сыграть фортепианную сонату. Прозвучат вокальные сочинения, словом, всего понемножку. И конечно, буду звучать стихи...
– Какое известие последних дней пришлось вам особенно по душе?
– Из Германии особщают, что собираются поставить две мои детские оперы!