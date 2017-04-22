Композитор Владимир Игнатов: я – абсолютный консерватор

28 апреля дни известный композитор, пианист, педагог и художественный руководитель Русского филармонического общества Эстонии Владимир Игнатов отмечает свой юбилей. Накануне мы встретились с виновником торжества, чтобы задать ему несколько вопросов.

– Владимир Федорович, прежде всего позвольте присоединиться ко всем поздравлениям, звучащим в ваш адрес в эти дни...

– Спасибо.

– Есть такая формула: не я выбрал дело – дело выбрало меня. К вам это имеет какое-то отношение?

– Нельзя не согласиться с тем, что дело выбирает человека. И не только дело, но и судьба вообще.

– Может, в вашем случае музыка оказалась просто расторопнее других?

– Наверное, могло случиться и иначе. Как все нормальные люди, я в школе строил планы на будущее, вернее, планы строил не я, а мои учителя: учился я неплохо, и они считали меня способным проявиться во многом. И когда я сказал, что пойду в музыкальное училище, меня дружно сочли за ненормального.

– За многие годы вы завоевали репутацию чрезвычайно серьезного музыканта и педагога. Как вы относитесь к современной молодёжной музыке?

– А что это такое?

– То есть для вас подобной музыки не существует?

– Нет, не существует. Получается, есть музыка молодежная и не молодежная? Так не бывает. Музыка или есть, или нет.

– Но ведь есть же тысячи молодых людей, которые фанатично обожают своих кумиров и, подняв зажженные зажигалки, раскачиваются перед сценой, внимая вовсе не одной из ста трех симфоний Гайдна...

– Ста двадцати... Ну как мне к этому относиться? Тоже самое происходит и на футбольных матчах, и во время революций, когда чаще всего слышалось: кто не с нами, тот против нас. Но ведь кроме эмоций надо еще и что-то узнавать, познавать. Да и вообще познания еще никогда и никому не мешали, так?

– Следуя вашей логике, наверное, неплохо было бы знать, что интересно молодежи?

– Я знаю, под что молодые прыгают и зажигают. Попробуйте этого не узнать, когда то, что именуется молодежной музыкой, преследует вас буквально везде. В свою очередь, это рождает ощущение, что такая музыка неважна, что она не имеет отношения к сердечному, личному. Музыка для развлечения мне неинтересна. Думаю, найдется немало людей, которые считают, что развлечение – не самое важное в жизни. Не зря же родилась однажды присказка: делу время – потехе час. Отведенное судьбой время стоит посвятить главному, а на потеху и часа хватит.

– Тогда давайте о важном. В прошлом году Русское филармоническое общество в Эстонии, у истоков которого вместе с вами стояли Александр Некрасов, Людмила Градова, Виктор Ланберг, отмечало свое двадцатилетие. Что изначально объединило достаточно разных людей?

– Музыка, что же еще? Музыке преданы многие, разве что наш устав предполагает еще высшее музыкальное образование. А оно – залог того, что мы всегда имеем дело с профессионалами, за плечами которых – годы учебы, подготовки. И если творческий человек по той или иной причине не имеет возможностей выйти на серьезную сцену, Филармоническое общество приходит на помощь, решает какие-то организационные вопросы. Но все это в том случае, когда есть не только желание выступить, но и основание для этого.