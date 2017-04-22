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Вы это видели? Тренер «Боруссии» пытался выпустить на поле замененного игрока

Sports.ee
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Дитер Хеккинг. | ФОТО: PETER STEFFEN/Scanpix

На 75-й минуте выездного матча против «Кельна» Дитер Хеккинг, главный тренер менхенгладбахской «Боруссии», заменил полузащитника Хофманна, который не стал надевать тренировочный костюм и продолжил смотреть матч возле скамейки запасных.

Через 5 минут «Боруссия» забила победный гол в матче, а Хеккинг подбежал к Хофманну и хотел дать последние указания перед выходом на поле, но тот ему напомнил, что его уже заменили, пишет sports.ru.

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