Вы это видели? Тренер «Боруссии» пытался выпустить на поле замененного игрока
22 апреля 2017 г., 13:19
На 75-й минуте выездного матча против «Кельна» Дитер Хеккинг, главный тренер менхенгладбахской «Боруссии», заменил полузащитника Хофманна, который не стал надевать тренировочный костюм и продолжил смотреть матч возле скамейки запасных.
Через 5 минут «Боруссия» забила победный гол в матче, а Хеккинг подбежал к Хофманну и хотел дать последние указания перед выходом на поле, но тот ему напомнил, что его уже заменили, пишет sports.ru.