Как будут расселять пятиэтажки: обещания и реальность

В прошедший четверг Госдума РФ в первом чтении приняла Законопроект о реновации жилого фонда Москвы, то есть о сносе пятиэтажек. Авторы законопроекта утверждают, что людей из снесенного жилья переселят в новые качественные дома, расположенные в том же районе, и что предоставленные им квартиры будут больше, удобнее и дороже старых. Но газета «Ведомости» внимательно изучила законопроект и пришла к выводу, что не все так просто. Она составила список обещаний, которые власти раздают москвичам, и сравнила их с тем, что написано в законе.

Вот, например, такое сопоставление:

"Обещание

Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег.

Реальность

По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (Законопроект, статья 7 (3)".

Варламов поделился с нами выводами «Ведомостей».