Туристы по всему миру присоединились к голому флешмобу

В следующий раз, когда вы будете осматривать какую-либо мировую достопримечательность, не бойтесь увидеть на горизонте нечто неожиданное, например, туриста с оголенной попой, пишет Daily Mail.

Новый покоривший мир флешмоб возник благодаря аккаунту в Instagram, призывающему людей снимать штаны на фоне живописных достопримечательностей и делиться полученными фото. Число подписчиков аккаунта уже превысило 24 000 человек, и в нем есть фото из Великобритании, Франции, Бразилии и Австралии, пишет "Моя Планета".

«Вы не можете представить себе, сколько людей проходят здесь туда и обратно, и как мало времени у нас было для фото», — сделала подпись к снимку женщина, позировавшая оголенной у знаменитых известняковых скальных ворот Дердл-дор на Юрском побережье в Англии.

Другие столь же дерзкие фото были сделаны в лондонских Гайд-парке и в Кенсингтонских садах.