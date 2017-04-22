Немецкую разведку обвинили в многолетней слежке за коллегами из Интерпола

По сведениям издания, под наблюдением были электронные ящики, номера телефонов и факсов штаб-квартиры Интерпола в Лионе, а также офисов организации в европейских странах, России, США и Латинской Америке, пишет Newsru.

В немецкой разведке отказались ответить на вопрос, проводилось ли наблюдение по распоряжению правительства ФРГ, отмечает еженедельник. Об оперативных аспектах своей работы BND отчитывается исключительно перед правительством и ответственными комитетами бундестага, цитирует ответ разведслужбы DW.

Spiegel утверждает, что BND также следила за Европолом - полицейской службой Евросоюза.