Анетт Контавейт начала турнир в Штутгарте с победы
22 апреля 2017 г., 14:21
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт успешно стартовала в проходящем в Штутгарте турнире с призовым фондом в размере 776 000 евро. Она выиграла в квалификации у украинской теннисистки Катерины Бондаренко, занимающей 94-е место в квалификации WTA.
Занимающая 74-е место в мировом рейтинге 21-летняя Контавейт выиграла стартовый матч, который длился 1 час и 23 минут, со счетом 7:5, 6:3, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR.
Во втором туре квалификации Контавейт встретится с 20-летней немкой Антонией Лоттнер (175-е место в WTA) или 27-летней колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо (101-е место в WTA).