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Анетт Контавейт начала турнир в Штутгарте с победы

Sports.ee
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Анетт Контавейт | ФОТО: Scanpix/AP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт успешно стартовала в проходящем в Штутгарте турнире с призовым фондом в размере 776 000 евро. Она выиграла в квалификации у украинской теннисистки Катерины Бондаренко, занимающей 94-е место в квалификации WTA.

Занимающая 74-е место в мировом рейтинге 21-летняя Контавейт выиграла стартовый матч, который длился 1 час и 23 минут, со счетом 7:5, 6:3, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR.

Во втором туре квалификации Контавейт встретится с 20-летней немкой Антонией Лоттнер (175-е место в WTA) или 27-летней колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо (101-е место в WTA).

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