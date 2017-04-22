Анетт Контавейт начала турнир в Штутгарте с победы

Занимающая 74-е место в мировом рейтинге 21-летняя Контавейт выиграла стартовый матч, который длился 1 час и 23 минут, со счетом 7:5, 6:3, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR.

Во втором туре квалификации Контавейт встретится с 20-летней немкой Антонией Лоттнер (175-е место в WTA) или 27-летней колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо (101-е место в WTA).