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Много фото: пять непохожих винтажных интерьеров

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: fashiony.ru

У вас есть возможность оживить свой, возможно, уже немного приевшийся интерьер. Иногда достаточно добавить пару необычных деталей, и пространство заиграет новыми красками, предлагает Fashiony.ru.

Красивые вещи должны наполнять ваш дом теплом и уютом и не должны раздражать.

Фото: fashiony.ru

На фотографиях вы увидите очень разные квартиры. Одна, небольшая, но очень вместительная, сочетает в себе винтажные и современные предметы интерьера. Огромное количество книг, ярких красок и картин говорит о том, что здесь живут творческие люди.

Фото: fashiony.ru

Множество ярких деталей наполняет эти квартиры теплом, радостью и уютом. Главное, не переборщить с количеством аксессуаров.

Все замечательные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.

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