Много фото: пять непохожих винтажных интерьеров

Красивые вещи должны наполнять ваш дом теплом и уютом и не должны раздражать.

Фото: fashiony.ru

На фотографиях вы увидите очень разные квартиры. Одна, небольшая, но очень вместительная, сочетает в себе винтажные и современные предметы интерьера. Огромное количество книг, ярких красок и картин говорит о том, что здесь живут творческие люди.

Фото: fashiony.ru

Множество ярких деталей наполняет эти квартиры теплом, радостью и уютом. Главное, не переборщить с количеством аксессуаров.

Все замечательные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.