Много фото: пять непохожих винтажных интерьеров
22 апреля 2017 г., 15:10
У вас есть возможность оживить свой, возможно, уже немного приевшийся интерьер. Иногда достаточно добавить пару необычных деталей, и пространство заиграет новыми красками, предлагает Fashiony.ru.
Красивые вещи должны наполнять ваш дом теплом и уютом и не должны раздражать.
Фото: fashiony.ru
На фотографиях вы увидите очень разные квартиры. Одна, небольшая, но очень вместительная, сочетает в себе винтажные и современные предметы интерьера. Огромное количество книг, ярких красок и картин говорит о том, что здесь живут творческие люди.
Фото: fashiony.ru
Множество ярких деталей наполняет эти квартиры теплом, радостью и уютом. Главное, не переборщить с количеством аксессуаров.
Все замечательные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.