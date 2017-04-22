Внимание, розыск! Полиция ищет 45-летнего мужчину, его жизнь может находиться в опасности

Сообщение об исчезновении Вейко поступило 21 апреля, поскольку мужчина не пришел на работу. Мобильный телефон Вейко был выключен, поэтому связаться с ним было невозможно. По последним данным, мужчину в последний раз видели в Тарту на улице Херне.

Приметы Вейко: рост около 183 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы. На момент исчезновения мог быть одет в серые спортивные штаны, обувь темного цвета, а также спортивную кофту с надписью Eerlast желто-белого цвета.

Поведение мужчины может быть непредсказуемым, поэтому родные считают, что его жизнь может находиться в опасности.

Всех, кто видел изображенного на фотографии Вейко, просят звонить по телефону.