Внимание, розыск! Полиция ищет 45-летнего мужчину, его жизнь может находиться в опасности

Полиция просит помощи в поисках 45-летнего Вейко, пропавшего в Тарту 21 апреля. Стражи порядка отмечают, что жизнь мужчины может находиться в опасности.
Сообщение об исчезновении Вейко поступило 21 апреля, поскольку мужчина не пришел на работу. Мобильный телефон Вейко был выключен, поэтому связаться с ним было невозможно. По последним данным, мужчину в последний раз видели в Тарту на улице Херне.
Приметы Вейко: рост около 183 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы. На момент исчезновения мог быть одет в серые спортивные штаны, обувь темного цвета, а также спортивную кофту с надписью Eerlast желто-белого цвета.
Поведение мужчины может быть непредсказуемым, поэтому родные считают, что его жизнь может находиться в опасности.
Всех, кто видел изображенного на фотографии Вейко, просят звонить по телефону.