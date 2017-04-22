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Внимание, розыск! Полиция ищет 45-летнего мужчину, его жизнь может находиться в опасности

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 45-летнего Вейко, пропавшего в Тарту 21 апреля. Стражи порядка отмечают, что жизнь мужчины может находиться в опасности.

Сообщение об исчезновении Вейко поступило 21 апреля, поскольку мужчина не пришел на работу. Мобильный телефон Вейко был выключен, поэтому связаться с ним было невозможно. По последним данным, мужчину в последний раз видели в Тарту на улице Херне.

Приметы Вейко: рост около 183 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы. На момент исчезновения мог быть одет в серые спортивные штаны, обувь темного цвета, а также спортивную кофту с надписью Eerlast желто-белого цвета.

Поведение мужчины может быть непредсказуемым, поэтому родные считают, что его жизнь может находиться в опасности.

Всех, кто видел изображенного на фотографии Вейко, просят звонить по телефону.

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