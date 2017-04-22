Пятнадцать гениальных идей, как использовать пространство под лестницей

Country Living собрал 15 примеров, как люди используют этот неудобный закуток. Тут не только лежащие на поверхности идеи вроде книжных полок, винного шкафа или мастерской.

Перейдя по ССЫЛКЕ, вы найдете и собачью будку, и птичью клетку, и домик для игр, и еще уйму всего интересного.