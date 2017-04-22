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Пятнадцать гениальных идей, как использовать пространство под лестницей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.flickr.com

Под лестницей обычно находится звенящая пустота или пылятся ненужные вещи. Портал Kodu с помощью сайта Country Living предлагает подойти к этому обстоятельству творчески.

Country Living собрал 15 примеров, как люди используют этот неудобный закуток. Тут не только лежащие на поверхности идеи вроде книжных полок, винного шкафа или мастерской.

Перейдя по ССЫЛКЕ, вы найдете и собачью будку, и  птичью клетку, и домик для игр, и еще уйму всего интересного.

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