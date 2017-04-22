Жителей Нымме терроризируют бродячие коты

Главный инспектор отделения МуПо в Нымме Ану Паллуаас говорит, что проблема своевольно бродячих котов проявляется круглый год, но весной она особенно обостряется. Через день звонят несколько недовольных жителей, которых терроризирует соседская кошка. Особенно возмущаются родители, которые во дворе оставляют детей в колясках спать или у которых возле дома сооружены песочницы.

«Их недовольство понятно. Конечно, никто не хочет, чтобы кот делал свои дела в предназначенном для игры детей месте, грязными лапами пачках коляску и пугал спящего в ней ребенка», - говорит Пыллуаас. По ее словам, все больше людей страдает аллергией на котов и безответственное отношение хозяев приводит к тяжелым недугам у других людей.

Также страдают и автовладельцы, которые вынуждены только вымытые машины вновь везти на автомойки, чтобы смыть следы от лап или зловония от помеченных котами колес.

Прежде всего, МуПо советует поговорить с владельцем животного о возникшей проблеме, хотя чаще всего это не дает никаких результатов. Человек, утро которого начинается с мытья детской коляски, получает от соседа негативный ответ с объяснением, что кот — это самостоятельное животное, а жалующийся человек просто ненавидит животных.

Как решить ситуацию, чтобы все стороны были довольны? Пыллуаас призывает в первую очередь понять владельцев котов, для которых зачастую животное является полноценным членом семьи. Но если найти взаимопонимания между соседями не удается, следует вызвать ловца кошек. Каждый попавший на чужую территорию кот — бродячий, поэтому обращение в приют для ловли бродячих животных является законным действием.

Пыллуаас отмечает, что правильнее всего содержать котов в помещении, если поступают жалобы от соседей. Безусловно, держать кота в рамках своей территории сложнее, чем ту же собаку, но об этом следует думать до того, как приносите животное домой. На собак при необходимости одевают специальный ошейник, который с помощью небольшого тока дает понять животному, что оно далеко ушло от дома. Тот же вариант могут использовать владельцы котов. Так животное узнает границы, за которые оно не может уходить.