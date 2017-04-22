Галерея: в Рийгикогу прошел День открытых дверей

Мероприятия в замке Тоомпеа были предназначены для детей и молодежи. Впервые можно было побывать на игровой площадке «Детской республики».

В кабинетах фракций можно было встретиться с депутатами, а во время инфочаса – задать вопросы членам правительства. В течение всего дня проходили экскурсии по замку, а также по башне «Длинный Герман».

Первый избранный народом Эстонии представительный орган – Учредительное Собрание – был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году день открытых дверей проводится в девятнадцатый раз.