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Удобно и красиво: выбираем полки для ванной комнаты

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: koffkindom.ru

Выбрать полку для ванной не составит труда, благодаря широкому ассортименту данного предмета мебели на рынке  и советам сайта "Кошкин дом".

Некоторые полочки являются универсальными и отлично впишутся в любой дизайн. Но при желании, с помощью, казалось бы, такого незначительного атрибута мебели, можно еще больше подчеркнуть стиль и индивидуальность помещения.

Фото: koffkindom.ru

Дизайнеры постоянно разрабатывают все новые конструкции, пытаясь объединить комфортабельность и моду. Много фотографий находится ЗДЕСЬ.

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