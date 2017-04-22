Удобно и красиво: выбираем полки для ванной комнаты

Некоторые полочки являются универсальными и отлично впишутся в любой дизайн. Но при желании, с помощью, казалось бы, такого незначительного атрибута мебели, можно еще больше подчеркнуть стиль и индивидуальность помещения.

Фото: koffkindom.ru

Дизайнеры постоянно разрабатывают все новые конструкции, пытаясь объединить комфортабельность и моду. Много фотографий находится ЗДЕСЬ.