Стюарда, ударившего женщину с ребенком коляской, отстранили от работы

Инцидент произошел в пятницу на рейсе из Сан-Франциско в Даллас. Сам удар остался за кадром, но последствия конфликта попали на видео. Автор видео утверждает, что стюард ударил женщину коляской и при этом чуть не попал в ребенка. Женщина плачет и причитает. Атмосфера в кабине самолета накалилась еще сильнее, когда на защиту женщины встал мужчина, начавший словесную перепалку с бортпроводником. "Эй, приятель, попробуй сделать то же со мной, и ты будешь лежать", - говорит он. Сотрудник компании советует ему не вмешиваться в то, в чем он не разбирается, пишет Newsru.

Представитель American Airlines Лесли Скотт сообщила, что конфликт произошел из-за спора, можно ли женщине пронести с собой коляску на борт.

Инцидент произошел, когда самолет еще находился в аэропорту Сан-Франциско, видео мгновенно разошлось по соцсетям. American Airlines через 20 минут после посадки самолета в Далласе сообщила, что грубый стюард отстранен от работы. Там также сказано, что женщину и ее семью во время полета перевели в первый класс.

Авиакомпания проводит расследование.