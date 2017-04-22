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Стюарда, ударившего женщину с ребенком коляской, отстранили от работы

Добавлено видео инцидента!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AFP/Scanpix

Авиакомпания American Airlines отстранила от работы стюарда, который ударил коляской женщину, севшую на борт с ребенком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АВСNews. Инцидент и вызвал большой общественный резонанс.

Инцидент произошел в пятницу на рейсе из Сан-Франциско в Даллас. Сам удар остался за кадром, но последствия конфликта попали на видео. Автор видео утверждает, что стюард ударил женщину коляской и при этом чуть не попал в ребенка. Женщина плачет и причитает. Атмосфера в кабине самолета накалилась еще сильнее, когда на защиту женщины встал мужчина, начавший словесную перепалку с бортпроводником. "Эй, приятель, попробуй сделать то же со мной, и ты будешь лежать", - говорит он. Сотрудник компании советует ему не вмешиваться в то, в чем он не разбирается, пишет Newsru.

Представитель American Airlines Лесли Скотт сообщила, что конфликт произошел из-за спора, можно ли женщине пронести с собой коляску на борт.

Инцидент произошел, когда самолет еще находился в аэропорту Сан-Франциско, видео мгновенно разошлось по соцсетям. American Airlines через 20 минут после посадки самолета в Далласе сообщила, что грубый стюард отстранен от работы. Там также сказано, что женщину и ее семью во время полета перевели в первый класс.

Авиакомпания проводит расследование.

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