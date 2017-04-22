Картина дня: погоня за мотоциклистом, день открытых дверей в Рийгикогу и акция протеста против Rail Baltic

Для задержания превысившего скорость мотоциклиста полиции пришлось пойти на крайние меры

Вчера поздно вечером мотоциклист на большой скорости ездил по улицам Таллинна. После непродолжительной погони полиции удалось задержать нарушителя. Читайте далее...

Автомобиль снес фонарный столб, врезался в стену дома и загорелся

Сегодня рано утром на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Тюри автомобиль врезался в стену частного дома и загорелся. Читайте далее...

Россия решила отказаться от зарубежных банковских карт

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на банковские карты «Мир». Читайте далее...

Херкель сравнил Криштафовича с Александром Лукашенко

Оставляющий пост руководителя Свободной партии Андрес Херкель обвинил исключенного из партии Евгения Криштафовича в неоднократной лжи и сравнил используемую им риторику со стилем выступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко. Читайте далее...

Поздно вечером на знаменитом карьере Румму проходят интересные походы на лодках

На закрытой территории карьера Румму в вечернее время можно принять участие в необычных прогулках на лодках. Читайте далее...

Мужчина, сбежавший из-под электронного надзора, пойман

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил в соцсетях, что сбежавший из-под электронного надзора мужчина пойман. Читайте далее...

В Таллинне состоялась акция протеста против проекта Rail Baltic в его нынешнем виде

Гражданское объединение "Откровенно о Rail Baltic" в субботу в полдень провело на площади Вабадузе в центре Таллинна акцию протеста против того, что руководство страны не прислушивается к мнению народа о проекте железнодорожной магистрали. Читайте далее...

Пол Райан в Таллинне: США обещает Эстонии поддержку в случае угрозы с востока

В случае угрозы США поддержат Эстонию, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан на совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции в Таллине. Читайте далее...

В Рийгикогу прошел День открытых дверей

В субботу, 22 апреля, Рийгикогу отмечает свою 98-ю годовщину традиционным Днем открытых дверей. Читайте далее...