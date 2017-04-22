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Видео: «Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на новом стадионе

Sports.ee
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ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу, ставшем для хозяев первым на новом стадионе.

Победу со счетом 2:0 питерцам принесли результативные удары Бранислава Ивановича (86') и Йоана Молло (90'), пишет newsru.com.

"Урал" к исходу первого часа вынужден был играть вдевятером после удалений Эрика Бикфалви (61') и Романа Павлюченко (62'), а заканчивал матч и вовсе ввосьмером, когда за вторую желтую карточку с поля выгнали Романа Емельянова (86').

В роли диктора дебютного матча на новом стадионе выступил известный актер театра и кино Михаил Боярский, являющийся ярым поклонником "Зенита".

Из-за дождливой погоды в Санкт-Петербурге крышу на новой арене закрыли, однако вскоре выяснилось, что она протекает (ВИДЕО).

После победы над "Уралом" зенитовцы набрали 46 очков и продолжают занимать третье место в таблице чемпионата России, "Урал" же, прервавший серию из четырех побед подряд, идет на 10-й строчке.

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