Видео: «Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на новом стадионе

Победу со счетом 2:0 питерцам принесли результативные удары Бранислава Ивановича (86') и Йоана Молло (90'), пишет newsru.com.

"Урал" к исходу первого часа вынужден был играть вдевятером после удалений Эрика Бикфалви (61') и Романа Павлюченко (62'), а заканчивал матч и вовсе ввосьмером, когда за вторую желтую карточку с поля выгнали Романа Емельянова (86').

В роли диктора дебютного матча на новом стадионе выступил известный актер театра и кино Михаил Боярский, являющийся ярым поклонником "Зенита".

Из-за дождливой погоды в Санкт-Петербурге крышу на новой арене закрыли, однако вскоре выяснилось, что она протекает ( ВИДЕО ).

После победы над "Уралом" зенитовцы набрали 46 очков и продолжают занимать третье место в таблице чемпионата России, "Урал" же, прервавший серию из четырех побед подряд, идет на 10-й строчке.