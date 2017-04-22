В Эстонии оступившихся военнослужащих отправляют в обычную тюрьму

«До сих пор закон предусматривал, что дисциплинарный арест военнослужащие отбывают только в специальном арестантском доме», - говорит пресс-секретарь Министерства внутренних дел Карин Касе. В августе 2014 года Силы обороны провели структурные изменения, в результате которых уменьшилось количество арестантских домов для военных.

Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санга подтвердил, использование арестантских домов Департамента полиции и погранохраны (PPA) обусловлено малочисленностью арестантских домов для военных. Поэтому следует в правила внутреннего распорядка обычных арестантских домов внести в соответствии с Законом о государственной службе и Законе о тюремном заключении поправки, которые касаются отбывания дисциплинарного ареста за нарушение военной дисциплины.

«Конкретный режим не устанавливается, только уточняются условия помещения военнослужащих в арестантские дома Департамента полиции и погранохраны, например, какие меры предшествуют принятию нарушителей в арестантский дом», - говорит Санг. Он добавил, что охрану арестантского дома продолжает организовывать PPA, военные не участвуют в этом.

Согласно планируемым поправкам закона, организовывает отправку в арестантский дом будут Силы обороны, из бюджета которых будет компенсироваться расходы на содержание арестованных военнослужащих. В полицейских арестантских домах наказание отбывает до 100 военнослужащих в год и арест в среднем длится семь дней. В основном к аресту приводит употребление алкоголя или наркотических веществ, своевольное отсутствие на службе, применение насилия, присвоение патронов во время военных учений, неоднократное неподчинение.