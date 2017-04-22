Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: по вокзалу в Париже разгуливал вооруженный мужчина

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Французская полиция. Фото иллюстративное. | ФОТО: CHRISTOPHE ENA/AP

Вооруженный ножом человек задержан на Северном вокзале Парижа. По данным BFMTV, мужчина угрожал полицейскому патрулю, а ЧП спровоцировало панику среди пассажиров.

Мужчину задержали в момент, когда он хотел приблизиться к сотрудникам полицейского патруля. Сообщается, что полицейские направили на него оружие и некоторое время держали на расстоянии. Находившихся на вокзале пассажиров охватила паника, многие бросились прочь, оставив багаж, пишет Newsru.

Журналистка BBC Ханна Бейман опубликовала в Twitter фото задержания: видно, что полицейские конвоируют темнокожего мужчину.

После этого им в сопровождении кинологов пришлось проверять оставленные пассажирами сумки и чемоданы.

В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов.

В четверг на Елисейских полях в Париже произошло нападение на сотрудников полиции. 39-летний француз арабского происхождения открыл по ним огонь из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили серьезную ранения. Также была легко ранена туристка из Германии.

За несколько дней до этого в Марселе власти Франции задержали двух исламистов, готовивших теракт непосредственно перед первым туром президентских выборов.

Наверх