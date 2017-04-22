Фото: по вокзалу в Париже разгуливал вооруженный мужчина

Мужчину задержали в момент, когда он хотел приблизиться к сотрудникам полицейского патруля. Сообщается, что полицейские направили на него оружие и некоторое время держали на расстоянии. Находившихся на вокзале пассажиров охватила паника, многие бросились прочь, оставив багаж, пишет Newsru.

Журналистка BBC Ханна Бейман опубликовала в Twitter фото задержания: видно, что полицейские конвоируют темнокожего мужчину.

Armed police arrest man at Gare du Nord in last half hour #Paris pic.twitter.com/sRyfgFAhNw — Hannah Bayman (@hannahbayman) 22 апреля 2017 г.

После этого им в сопровождении кинологов пришлось проверять оставленные пассажирами сумки и чемоданы.

Police collecting scattered luggage after passengers flee Gare du Nord in Paris. Man arrested #Paris pic.twitter.com/ka5zDdSQ7B — Hannah Bayman (@hannahbayman) 22 апреля 2017 г.

В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов.

В четверг на Елисейских полях в Париже произошло нападение на сотрудников полиции. 39-летний француз арабского происхождения открыл по ним огонь из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили серьезную ранения. Также была легко ранена туристка из Германии.

За несколько дней до этого в Марселе власти Франции задержали двух исламистов, готовивших теракт непосредственно перед первым туром президентских выборов.