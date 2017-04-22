Видео: паром со 140 пассажирами врезался в пирс
22 апреля 2017 г., 18:56
На Канарских островах паром с пассажирами врезался в пирс. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает издание La Vanguardia.
По его данным, речь идет о пароме судоходной компании Naviera Armas, перевозившем 140 человек на испанский остров Тенерифе. Инцидент произошел 21 апреля примерно в 20:30 по местному времени (22:30 в Эстонии) при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет "Лента.ру".
Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями плоскодонного судна.
В результате некоторые пассажиры получили легкие травмы, однако причалу и парому были причинены значительные повреждения.