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Видео: паром со 140 пассажирами врезался в пирс

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

На Канарских островах паром с пассажирами врезался в пирс. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает издание La Vanguardia.

По его данным, речь идет о пароме судоходной компании Naviera Armas, перевозившем 140 человек на испанский остров Тенерифе. Инцидент произошел 21 апреля примерно в 20:30 по местному времени (22:30 в Эстонии) при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет "Лента.ру".

Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями плоскодонного судна.

В результате некоторые пассажиры получили легкие травмы, однако причалу и парому были причинены значительные повреждения.

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