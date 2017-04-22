ИГ перенесло свою «столицу» в другой город

По информации телеканала, последние два месяца американские военные с помощью дронов наблюдали за бегством "чиновников" ИГ в город Эль-Меядин, который находится на берегу Евфрата южнее Дейр-эз-Зора, пишет Newsru.

Отмечается, что в ближайшее время США намерены направить курдских бойцов в наступление на Ракку. В Пентагоне битву за город считают неизбежной.

На днях президент Башар Асад в интервью РИА "Новости" заявлял, что США позволяют боевикам "Исламского государства", отступающим из Мосула, переходить границу в Сирии и укрепляться в районе Дейр-эз-Зора.