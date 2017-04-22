Графики: смотрите, насколько не соответствует питание жителей Эстонии правильному

Согласно исследованию Института развития здоровья, 74 процента мужчин и 62 процента женщин не едят овощи в течение недели или едят меньше рекомендуемого количества. По оценке научного сотрудника института Маре Теккель, можно отметить и позитивный момент — все больше людей в сравнении с прошлыми годами стало употреблять в пищу нужное количество овощей.

Это одна из причин, почему не произошло резкого роста количества людей с лишним весом.

Как правильно питаться?