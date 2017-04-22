Графики: смотрите, насколько не соответствует питание жителей Эстонии правильному

Согласно исследованию Института развития здоровья, 74 процента мужчин и 62 процента женщин не едят овощи в течение недели или едят меньше рекомендуемого количества. По оценке научного сотрудника института Маре Теккель, можно отметить и позитивный момент — все больше людей в сравнении с прошлыми годами стало употреблять в пищу нужное количество овощей.
Это одна из причин, почему не произошло резкого роста количества людей с лишним весом.
Как правильно питаться?
- Исходя из составленных в 2015 году таблиц, в день необходимо есть овощей и фруктов/ягод минимум 300 гр и 200 гр. Согласно новым рекомендациям, например, на 2000 необходимых в день калорий надо съедать минимум 600 гр.
- Женщина со средней энергопотребностью может съедать в день 3-4, а мужчина 4-6 ломтиков хлеба, отдавая предпочтение хлебу из ржаной муки, цельнозерновой и грубого помола.
- Рекомендованное количество соли для взрослого в день (из всей еды, например, из хлеба, сыра и т.д.) — 6 гр в день.
- У большинства людей потребность в сахаре покрывает содержащий в продуктах сахар. В качестве сладостей лучше отдавать предпочтения темному шоколаду, меду, варенью, свежим и сушенным фруктам.
- В день человеку необходимо 2-3 литра воды.
- Взрослые могут выпивать в день стакан молочной продукции (2,5 % молоко, пахта, кефир).
- Без вреда можно потреблять в день взрослому человеку до 400 мг кофеина. Таким образом, в день нежелательно выпивать более 3-4 стандартных чашек кофе. Также следует учитывать, что кофеин содержат, например, кока-кола, энергетические напитки, шоколад и чай.