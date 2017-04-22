Тармо Тамм: эстонское молоко и мясо – вот ключ к успеху сумоиста Баруто

В Токио состоялась презентация эстонских продуктов питания. На мероприятии присутствовали как политики и бизнесмены из Японии, так и министр по делам сельской жизни Тармо Тамм, который своим выступлением заставил присутствующих взглянуть на эстонские продукты с необычной стороны. В частности, представляя молочную и мясную продукцию японцам, Тамм отметил, что знаменитый в Японии эстонский сумоист Баруто во многом обязан своей силой качественным эстонским продуктам: «Свежее мясо и эстонские молочные продукты – вот залог успеха».

Днем Тамм встретился со своим коллегой, вице-министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Йосуке Исодзаки. Главной темой встречи стало сотрудничество между странами в сфере торговли. «Эстонские предприниматели заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со своими японскими коллегами. Более того, экспортируя эстонскую продукцию в Японию показывает, какого высокого качества продукт питания в Эстонии», - сказалл Тамм.

Во время встречи с японским вице-министром, Тармо Тамм рассказал о текущем положении экспорта и о том, какие продукты и напитки экспортируются в другие страны. Тамм отметил также, что разнообразная и чистая природа, воздух и хорошая экология – это то, что помогает эстонским фермерам производить качественную продукцию.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили также возможность предоставления Эстонии разрешения на ввоз говядины на японский рынок. Об этом, помимо министра ходатайствует Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии. Первые шаги в этом направлении были предприняты в 2016 году, когда через посольство Эстонии в Японии было передано соответствующее ходатайство. Японский коллега министра по делам сельской жизни заверил, что вопрос будет рассмотрен и если все будет в порядке, то можно будет переходить к конкретным шагам по выдаче разрешения на ввоз эстонской говядины на японский рынок.

После официальной встречи, эстонский министр отправился на презентацию эстонских продуктов питания, на которой присутствовали как представители Японии, так и Эстонии. Эстонские повара познакомили японцев с национальными блюдами.

Напомним, что в эти дни министр по делам сельской жизни Тармо Тамм, а также представители эстонской пищевой промышленности находятся с визитом в Японии, чтобы наладить двустороннее сотрудничество между странами, а также помочь эстонским фермерам и предпринимателям выйти на японский рынок со своей продукцией.