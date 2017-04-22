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Фото читателя: 18-летняя девушка на Mercedes спровоцировала ДТП

Пострадали два человека

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Imre Klaaman

Вчера поздно вечером в Раквере произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

В пятницу, 21 апреля, в 22 часа на перекрестке улиц Аддофи и Лайя в Раквере произошло ДТП. 18-летняя девушка на Mercedes-Benz E 290 вылетела перед двигавшейся по главной дороге машиной Audi A4 Avant, за рулем которой был 69-летний мужчина.

Водитель Audi и его 59-летняя пассажирка доставлены в Ракверескую больницу для проверки здоровья.

Авария в Раквере. / Фото: Имре Клааман

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