Фото читателя: 18-летняя девушка на Mercedes спровоцировала ДТП
Пострадали два человека
22 апреля 2017 г., 22:09
Вчера поздно вечером в Раквере произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
В пятницу, 21 апреля, в 22 часа на перекрестке улиц Аддофи и Лайя в Раквере произошло ДТП. 18-летняя девушка на Mercedes-Benz E 290 вылетела перед двигавшейся по главной дороге машиной Audi A4 Avant, за рулем которой был 69-летний мужчина.
Водитель Audi и его 59-летняя пассажирка доставлены в Ракверескую больницу для проверки здоровья.
Авария в Раквере. / Фото: Имре Клааман