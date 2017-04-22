Фото читателя: 18-летняя девушка на Mercedes спровоцировала ДТП

В пятницу, 21 апреля, в 22 часа на перекрестке улиц Аддофи и Лайя в Раквере произошло ДТП. 18-летняя девушка на Mercedes-Benz E 290 вылетела перед двигавшейся по главной дороге машиной Audi A4 Avant, за рулем которой был 69-летний мужчина.

Водитель Audi и его 59-летняя пассажирка доставлены в Ракверескую больницу для проверки здоровья.