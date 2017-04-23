Вне дома: обед в еще не открытом ресторане тайской кухни NOK NOK в Старом городе

Это даже не ресторан, это целый многоэтажный комплекс площадью 600 квадратных метров, состоящий из обеденных и банкетных залов, бара и кулинарной школы, в которой для желающих постичь особенности тайской кухни будут проводиться мастер-классы под руководством поваров из Таиланда.

Название ресторана NOK NOK переводится с тайского, как «множество птиц» или «птичьи стаи». Об этом говорит и логотип ресторана в виде двух сов: деревянные скульптуры украшают большие окна у входа в заведение. Говорят, что и на фасаде здания есть барельеф в виде совы. Надо бы вернуться и рассмотреть его получше.

Идея открытия тайского ресторана принадлежит председателю совета Tallink Энну Панту, являющемуся почетным консулом Королевства Таиланд в Эстонии.

Еще до открытия собственники устроили для журналистов экскурсию и дегустацию. Приятно было обойти все только что отремонтированное, сияющее чистотой здание, рассмотреть мебель, предметы декора, посуду, блестящую хромом учебную кухню. Познакомились мы и с поваром, вернее, с поварихой, только что приехавшей из Таиланда, и попробовали приготовить под ее чутким руководством несколько простых, совсем домашних, но очень острых блюд: морепродукты, свинину и курицу в огненном соусе pad kra-pow, не разглашать секрет которого мы торжественно пообещали.

После экскурсии и мастер-класса нас пригласили на экспресс-дегустацию нескольких блюд из будущего меню. Любители азиатской кухни ели и нахваливали. Мне же еда показалась слишком острой, а десерт – банан в кокосовом молоке – наоборот, пресным.

Особенной остротой отличался куриный суп tom zaab gai. Хотя в меню напротив этого блюда были нарисованы всего два перчика, ощущалось, что их там десять. Понравился жаренный во фритюре пирожок с маринованной креветкой в сливовом соусе. Удивило положенное на горку риса жареное яйцо с жидким желтком и пересушенным белком. Но оказалось, что без желтка съесть кусочки курицы с острым тайским базиликом, чесноком и перцем чили просто невозможно, так она была остра.

Все это, разумеется, субъективно, и любители острой и в то же время простой тайской кухни наверняка высоко оценят мастерство повара из Таиланда. Ресторан вот-вот откроется.