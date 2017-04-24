«NOДвенадцать»: музыка революции и три ее цвета

В прологе – набат, колокольный звон (колокола – перевернутые вверх дном ведра – свисают с колосников, а дирижирует звонницей крошечный и очень энергичный Ленин). В финале – те же ведра, но уже в «нормальном» положении, становятся барабанами. 12 артистов, висящие на растяжках в три яруса, выбивают оглушительную барабанную дробь, под которую так сподручно вдаль идти державным шагом и так невозможно думать. Самостоятельно думать.

Вот вам и увертюра, и апофеоз музыки революции. Колокол антигуманизма, если не принятый, то оправданный Александром Блоком - и грохот барабанов. Между ними: выстрелы, стоны раненых, падение мертвых тел. А если где-то в самом начале ваши уши уловили фрагменты из 9-й симфонии Бетховена («Ода к радости» с ее призывом «Обнимитесь, миллионы»), так это была эйфория, непременная на рассвете любой революции и с такой горькой иронией вспоминаемая на ее закате и в следующем за ним погружением во тьму.

(Бетховен в спектакле Саши Пепеляева не звучит. Он когда-то звучал в нашем сознании. Dum spiro spero - Пока дышу, надеюсь. И всякий раз обманываюсь в своих надеждах.)

Саша Пепеляев подходит к гениальной поэме Блока с дотошностью и эрудицией литературоведа-исследователя и страстью художника. А его сценограф Сергей Илларионов создает пространство, в котором все перемешано, все возможно и все просторно – как просторна земля для людей, жилища которых снесла буря и вынесла их обитателей в холодный мрак. Где только черный вечер, белый снег – и третий цвет, красный. Цвет то ли знамени, то ли крови.

Стихия, которая сметала все на пути

Постановка Саши Пепеляева – не инсценировка поэмы, а попытка (удавшаяся!) установить связь между великим созданием Блока и судьбой самого поэта. Его личной трагедией.

«Двенадцать» и «Скифы», написанные вослед поэме, стали для Блока гигантским выплеском поэтической энергии. Поэт отдал всего себя стихии – и потом наступило молчание. В музыке революции очень скоро появились фальшивые ноты – а петь по ним Блок не мог.

«В январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания "Двенадцати" я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)… поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства…»

Александр Блок. «Записка о «Двенадцати».

Постановка Пепеляева – редкий образец такого постдраматического театра, который остается искусством, а не умозрительной попыткой разобрать что-либо (пьесу, реальное событие и пр.) на составные части, а потом из того, что в беспорядке лежит на полу, составить что-то целое. Сам режиссер определил жанр постановки как «постконцептуальный анархо-революционный цирк». Здесь важны не прилагательные, важно существительное. Цирк, балаган, гиньоль – самые близкие революции жанры. (Особенно гиньоль – море крови, а никого не жалко. Себя - тоже. Вспомним: «И идут без имени святого //Все двенадцать — вдаль. // Ко всему готовы, // Ничего не жаль...). Но здесь есть еще близость к театру Блока. К «Балаганчику» - если не по сути, то эстетически. Образы первой главы поэмы: старушка как курица, барыня в каракуле, невеселый товарищ поп, вития, проститутки, создавшие свой «профсоюз» - абсолютно балаганные. Лишенные трехмерности - и невероятно выразительные.