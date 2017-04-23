Пытавшийся сбежать от полиции мотоциклист: я виноват, но полицейские действовали безрассудно

В субботу вечером в своих соцсетях Андре Ридер сообщил, что жалеет о случившемся: «Во-первых, мне очень жаль, что так повел себя и дело дошло до такого уровня. Мне стыдно смотреть в глаза своей девушке, жизнь которой я подверг опасности, и стыдно перед другими людьми, которых подверг опасности. Искренне стыдно и я чувствую свою вину», - написал Ридер.

В то же время он считает, что полиция повела себя неправильно.

«Но сейчас у меня возникло пара вопросов. Действительно ли надо было подвергать опасности жизнь двух молодых людей? Это был продуманный маневр? Я понимаю, если бы я ехал один. Но у меня за спиной сидела женщина, которая косвенно относилась к погоне», - продолжает Ридер.

Он отмечает, что в момент, когда полиция протаранила мотоцикл, его скорость была 70 км/ч.

Также Ридеру не понравилось поведение полицейских и после завершения погони: он недоумевает, зачем надо было получивших повреждение и никому не угрожающих людей укладывать на землю и надевать на них наручники.

Он отмечает, что в больнице у него и его спутницы были зафиксированы переломы. В ЭМО установили, что у него перелом руки и трещина, на правой ноге рана, из которой видна кость, а также многочисленные синяки и ссадины. У девушки — перелом ключицы и сотрясение.

«До сих пор пребываю в шоке. Мы оба в шоке», - написал Ридер, который добавил просьбу, чтобы друзья поделились этим постом, поскольку «правда должна распространиться».

Напомним, что ночью 21 апреля полицейский патруль заметил двигавшийся в сторону Пирита-теэ мотоцикл, скорость которого была 101 км/ч. Патруль подал сигнал к остановке, который мотоциклист проигнорировал и продолжил движение Мотоцикл проехал по Пирита-теэ и оттуда дальше по Пярнамяэ-теэ, совершая на большой скорости опасные маневры.

Приближаясь к круговому перекрестку Нарвского шоссе и Вана-Куули мотоцикл притормозил для совершения маневра и патруль принял решение столкнуть мотоцикл с дороги.

Мотоциклом управлял 25-летний мужчина, у которого нет водительских прав соответствующей категории. Также с мотоцикла упала 22-летняя девушка. Оба были доставлены в больницу.

Полиция объяснила, что было принято решение убрать мотоцикл с дороги на маленькой скорости, чтобы избежать более серьезного ДТП, которое могло закончится плачевно как для водителя, так и его пассажирки.