Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась

Автомобиль Audi A4, которым управляла 38-летняя женщина, совершая поворот направо, не остановился перед пешеходным переходом и сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Мальчик пересекал дорогу на зеленый свет светофора. Скорая помощь доставила его в больницу. У ребенка на голове не было шлема.

Женщина уехала с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.