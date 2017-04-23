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Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась

Мальчик доставлен в больницу

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

В субботу в 16.25 в Нарве на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Рохелине произошло ДТП, в котором пострадал ребенок на велосипеде.

Автомобиль Audi A4, которым управляла 38-летняя женщина, совершая поворот направо, не остановился перед пешеходным переходом и сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Мальчик пересекал дорогу на зеленый свет светофора. Скорая помощь доставила его в больницу. У ребенка на голове не было шлема.

Женщина уехала с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.

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