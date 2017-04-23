Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась
Мальчик доставлен в больницу1
23 апреля 2017 г., 09:24
В субботу в 16.25 в Нарве на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Рохелине произошло ДТП, в котором пострадал ребенок на велосипеде.
Автомобиль Audi A4, которым управляла 38-летняя женщина, совершая поворот направо, не остановился перед пешеходным переходом и сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.
Мальчик пересекал дорогу на зеленый свет светофора. Скорая помощь доставила его в больницу. У ребенка на голове не было шлема.
Женщина уехала с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.