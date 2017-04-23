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Мать хотела успокоить младенца и напоила его водкой: малыш умер

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Grit Dahlke / Panther Media / Scanpix

В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — говорится в публикации, сообщает Lenta.ru.

В отношении 26 летней женщины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

У иркутянки есть еще два маленьких ребенка, родительских прав на них она лишена.

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