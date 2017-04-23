Мать хотела успокоить младенца и напоила его водкой: малыш умер
23 апреля 2017 г., 09:44
В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — говорится в публикации, сообщает Lenta.ru.
В отношении 26 летней женщины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
У иркутянки есть еще два маленьких ребенка, родительских прав на них она лишена.