В Гонконге детскую площадку украсили кроликами-зэками по имени Путин и "Кирененко"

События мультсериала, как гласит посвященная ему страница в "Википедии", происходят в 1961 году в СССР. Кирененко и Путин - два главных героя, которые отбывают тюремное наказание, но в последней серии первого сезона совершают побег. Дальнейшие серии посвящены их бегству от сотрудников милиции и жизни на свободе, сообщает Newsru.com.

Кирененко носит тюремную робу в красно-белую полоску с номером 04. Согласно сюжету, он имеет шрам, который он получил в результате взрыва, устроенного Зрзоловым. Он коллекционирует кеды, а большую часть сериала проводит, читая каталог обуви. Единственная цель в его жизни - обладать новыми красными кедами определенной модели, причем даже не носить, а просто иметь.

Кролик Путин носит робу в бело-зеленую полоску с номером 541. "Он трусоват, легко поддается панике, а также сентиментален. Простоватый и безвредный добряк, тугодум, хотя очень трудолюбивый, с помощью гаечного ключа чинит и перестраивает технику различной сложности. Путин, в отличие от Кирененко, не имеет криминального прошлого: на свободе был простым рабочим, однако пропустил один день на работе из-за похмелья, в результате чего был объявлен капиталистическим агентом", - говорится в его описании.