Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8

По его информации, у производителя не получилось рассчитать объемы спроса на устройства и вовремя организовать поставки нужного числа аппаратов, сообщает Lenta.ru.

Возможность заказать Galaxy S8 появилась 7 апреля. Покупателям обещали доставить телефоны в течение 11 дней. Число заказов достаточно быстро перевалило за миллион, и Samsung оказалась не в состоянии выполнить их все в кратчайшие сроки.

Кроме того, в настоящее время на всех клиентов не хватит и специальных рекламных подарков, поэтому их пока получат лишь выбравшие смартфон раньше других.