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Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Множество покупателей нового смартфона Galaxy S8 от южнокорейской компании Samsung не смогут получить гаджеты вовремя. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

По его информации, у производителя не получилось рассчитать объемы спроса на устройства и вовремя организовать поставки нужного числа аппаратов, сообщает Lenta.ru.

Возможность заказать Galaxy S8 появилась 7 апреля. Покупателям обещали доставить телефоны в течение 11 дней. Число заказов достаточно быстро перевалило за миллион, и Samsung оказалась не в состоянии выполнить их все в кратчайшие сроки.

Кроме того, в настоящее время на всех клиентов не хватит и специальных рекламных подарков, поэтому их пока получат лишь выбравшие смартфон раньше других.

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