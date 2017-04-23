Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8
23 апреля 2017 г., 10:16
Множество покупателей нового смартфона Galaxy S8 от южнокорейской компании Samsung не смогут получить гаджеты вовремя. Об этом сообщает агентство Ёнхап.
По его информации, у производителя не получилось рассчитать объемы спроса на устройства и вовремя организовать поставки нужного числа аппаратов, сообщает Lenta.ru.
Возможность заказать Galaxy S8 появилась 7 апреля. Покупателям обещали доставить телефоны в течение 11 дней. Число заказов достаточно быстро перевалило за миллион, и Samsung оказалась не в состоянии выполнить их все в кратчайшие сроки.
Кроме того, в настоящее время на всех клиентов не хватит и специальных рекламных подарков, поэтому их пока получат лишь выбравшие смартфон раньше других.