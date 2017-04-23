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КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

Rus.Postimees.ee
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Ракеты. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Власти КНДР пригрозили нанести ядерный удар по Австралии, если та продолжит "слепо следовать" политике США, сообщает в воскресенье The Guardian, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

"Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР,.. это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР", - заявил представитель северокорейского Минобороны, сообщает Интерфакс.

Таким образом в Пхеньяне прокомментировали недавнее выступления главы МИД Австралии Джули Бишоп, которая назвала ядерные амбиции Пхеньяна серьезной угрозой для всего мира и не исключила введения новых санкций против него.

"Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США", - добавил представитель МИД КНДР.

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