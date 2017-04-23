КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

"Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР,.. это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР", - заявил представитель северокорейского Минобороны, сообщает Интерфакс.

Таким образом в Пхеньяне прокомментировали недавнее выступления главы МИД Австралии Джули Бишоп, которая назвала ядерные амбиции Пхеньяна серьезной угрозой для всего мира и не исключила введения новых санкций против него.

"Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США", - добавил представитель МИД КНДР.