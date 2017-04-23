Папа римский сравнил центры для беженцев с концлагерями

«Из этих лагерей для беженцев многие являются концентрационными лагерями, переполненными людьми. Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека»,— цитирует понтифика AFP.

Глава римско-католической церкви также рассказал историю беженца, чью супругу убили из-за того, что она была христианкой.

«Они увидели у нас распятие и сказали нам выбросить его. Когда она отказался, ей на моих глазах перерезали горло»,— вспомнил Франциск слова мигранта.