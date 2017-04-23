Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Папа римский сравнил центры для беженцев с концлагерями

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Папа римский Франциск. | ФОТО: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Scanpix

Папа римский Франциск в ходе торжественного богослужения в память о новомучениках XX и XXI веков в римской базилике Святого Варфоломея отошел от ожидаемого текста и подверг критике лагеря для беженцев из стран Ближнего Востоке и Африки в Греции и Италии, сообщает Коммерсант.

«Из этих лагерей для беженцев многие являются концентрационными лагерями, переполненными людьми. Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека»,— цитирует понтифика AFP.

Глава римско-католической церкви также рассказал историю беженца, чью супругу убили из-за того, что она была христианкой.

«Они увидели у нас распятие и сказали нам выбросить его. Когда она отказался, ей на моих глазах перерезали горло»,— вспомнил Франциск слова мигранта.

Наверх