Фантастика! Юная российская фигуристка продемонстрировала нечто невероятное

Как сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на страницу IFS Magazine в Twitter, девочка, которая только в следующем сезоне сможет выступать в юниорском Гран-при, выучила и исполнила на тренировке четверной тулуп, сообщает Newsru.com.

Тренером Щербаковой является наставник двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе.

Как отмечает телеканал, в настоящее время никто из участниц международных турниров взрослого уровня не исполняет четверных прыжков.

Первой попыталась его исполнить француженка Сурия Бонали на чемпионате мира в 1991 году, однако судьи усмотрели недокрут и не засчитали его. Японка Мики Андо исполняла этот элемент на тренировках, но ни разу не выходила с ним на соревнования - так что четверной тулуп все еще считается непокоренным женщинами.