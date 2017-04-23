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Фантастика! Юная российская фигуристка продемонстрировала нечто невероятное

Rus.Postimees.ee
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Анна Щербакова. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

У целой плеяды российских фигуристок, последнее время делящих между собой призы среди одиночниц на крупных международных турнирах, появилась грозная конкурентка в лице 13-летней Анны Щербаковой.

Как сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на страницу IFS Magazine в Twitter, девочка, которая только в следующем сезоне сможет выступать в юниорском Гран-при, выучила и исполнила на тренировке четверной тулуп, сообщает Newsru.com.

Тренером Щербаковой является наставник двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе.

Как отмечает телеканал, в настоящее время никто из участниц международных турниров взрослого уровня не исполняет четверных прыжков.

Первой попыталась его исполнить француженка Сурия Бонали на чемпионате мира в 1991 году, однако судьи усмотрели недокрут и не засчитали его. Японка Мики Андо исполняла этот элемент на тренировках, но ни разу не выходила с ним на соревнования - так что четверной тулуп все еще считается непокоренным женщинами.

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