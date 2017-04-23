Ученые раскрыли секрет появления загадочных «хоббитов» с острова Флорес

Один из соавторов исследования, Майкл Ли, подчеркнул, что благодаря подробнейшему анализу удалось практически с 99% точностью определить, что «хоббиты» (также человек флоресский, Homo floresiensis) не являются потомками человека прямоходящего и более поздних видов людей, сообщает портал Inforeactor.ru.

При этом была опровергнута гипотеза, согласно которой обнаруженные в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес останки метровых людей были деградировавшими кроманьонцами.

Ранее считалось, что «хоббиты» появились в результате огромного количества мутаций и врождённых патологий. Однако сейчас становится очевидными, что предки человека флоресского появились задолго до возникновения Homo erectus или человека прямоходящего, предка кроманьонцев.