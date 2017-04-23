Ученые раскрыли секрет появления загадочных «хоббитов» с острова Флорес

Австралийские антропологи из университета Флиндерса в Аделаиде опубликовали исследование в журнале Journal of Human Evolution, основной темой которого является изучение останков загадочных «хоббитов» с острова Флорес. В своей работе учёные сделали предположение, что эти карликовые люди являются вовсе не выродившимися кроманьонцами, а прямыми потомками человека умелого (Homo habilis).
Один из соавторов исследования, Майкл Ли, подчеркнул, что благодаря подробнейшему анализу удалось практически с 99% точностью определить, что «хоббиты» (также человек флоресский, Homo floresiensis) не являются потомками человека прямоходящего и более поздних видов людей, сообщает портал Inforeactor.ru.
При этом была опровергнута гипотеза, согласно которой обнаруженные в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес останки метровых людей были деградировавшими кроманьонцами.
Ранее считалось, что «хоббиты» появились в результате огромного количества мутаций и врождённых патологий. Однако сейчас становится очевидными, что предки человека флоресского появились задолго до возникновения Homo erectus или человека прямоходящего, предка кроманьонцев.