Ратас: у нас не было планов переносить Академию МВД в Нарву

Что случилось за несколько месяцев, что записанный в коалиционном договоре план перенести Академию МВД в Нарву в итоге осуществлен не будет?

Он все-таки будет осуществлен…

Но новое главное здание академии в Нарве построено же не будет. Сейчас разговор идет только о колледже.

В коалиционном договоре записано, что мы переведем академию в Нарву и я думаю, что это разумное решение.

Евгений Осиновский, Маргус Цахкна и Яак Ааб еще несколько месяцев назад говорили о том, что учебный комплекс, который планировалось построить в Таллинне, будет построен в Нарве. Речь не шла о колледже.

Я с самого начала и до конца присутствовал на коалиционных переговорах. Никогда не шла речь о том, что академию нужно на 100 процентов перевести из Таллинна, Вяйке-Маарья и Пайкузе в Нарву.

Был разговор о том, что присутствие академии в Нарве нужно усилить. Я считаю, что было найдено очень разумное и взвешенное решение – академия будет построена в Таллинне на улице Казе, а одна ее часть, т.е. колледж, будет переведен в Нарву. Там появится учебная часть, тир и общежития, а также бассейн, которого жители Нарвы ждут уже много лет.

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